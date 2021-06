“Storie italiane”, Eleonora Daniele non si trattiene: l’annuncio più bello

“Storie Italiane” è giunto al termine e Eleonora Daniele ha fatto un ultimo saluto al pubblico che l’ha seguita in questa edizione

“Storie italiane” ha chiuso i battenti di questa edizione speciale che ha ottenuto ottimi risultati grazie al lavoro della troupe intera e in particolare della conduttrice Eleonora Daniele.

La donna è riuscita a portare avanti un programma da sola con la sua bravura e il talento che la contraddistinguono da anni. La trasmissione è il frutto di tutte le esperienze che ha alle spalle e che l’hanno resa una delle migliori.

“Storie italiane”, il saluto per i fan

L’abbiamo vista arrabbiata, delusa, dolce e gentile. Eleonora Daniele non si è mai nascosta dietro a nulla, neanche alla storia più complicata. Attraverso il programma e grazie all’aiuto di professionisti ha sempre cercato la soluzione al problema anche quando sembrava non esserci.

Gli ospiti che l’hanno supportata sono stati diversi e di un certo livello, sia in studio che in collegamento, hanno lavorato anche quando le condizioni di salute non glielo permettevano.

Oggi la conduttrice nell’ultima parte della puntata ha voluto ringraziare tutti, dai suoi colleghi agli ospiti alle persone che hanno raccontato le loro storie e hanno condiviso con il pubblico le loro battaglie.

“Permettetemi di concludere con i ringraziamenti speciali – è il suo ultimo saluto – un ringraziamento speciale va a tutti voi che ci avete sostenuto e accompagnato in questi mesi di Storie italiane con tantissimo affetto tutte le mattine”.

E poi l’annuncio più bello: ” Il nostro è un arrivederci, il 13 settembre torneremo con Storie italiane, intanto voi lo sapete che stiamo sempre dalla vostra parte anche fuori dalle telecamere, a fari spenti e a luci spente. – Ha concluso – Noi ci siamo sempre e sempre ci saremo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

I telespettatori non sono più nella pelle e non vedono l’ora di tornare a seguire il programma mattutino dopo la pausa estiva. Intanto, dal 28 giugno andrà in onda al suo posto “Dedicato” una nuova trasmissione condotta da Serena Autieri.