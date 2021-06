Carlo Conti, il lutto tremendo che ha sconvolto la vita del conduttore: “Non parlo volentieri di quel periodo”. Le dichiarazioni commoventi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Carlo Conti è uno dei simboli dell’emittente televisiva statale, ed ogni anno rafforza il legame con il suo pubblico mediante trasmissioni che ne confermano la bravura e le doti indiscusse. Nella passata stagione, oltre al consolidato “Tale e Quale Show“, il conduttore si è messo alla prova in due trasmissioni differenti. Conti ha infatti guidato “Affari Tuoi – Viva gli sposi!” e “Top Dieci“, che si sono rivelati due prodotti di enorme successo.

Nella vita del presentatore, oltre ai riconoscimenti legati al suo percorso professionale, ci sono stati anche molti momenti difficili, che Conti ha superato solo grazie all’aiuto della propria famiglia. Solo poco tempo fa, Carlo ha avuto il coraggio di parlare del lutto che ha segnato drasticamente la sua esistenza: le dichiarazioni hanno commosso i fan.

NON PERDERTI ANCHE —> “Complimenti”, il fondoschiena di Giulia Provvedi cattura i fan, la visuale è perfetta – FOTO

Carlo Conti, il lutto tremendo che ha sconvolto la sua vita: le dichiarazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia De Lellis, bikini mozzafiato e curve che esplodono, illegale – FOTO

Solo pochi mesi fa, Carlo Conti ha avuto la forza di parlare apertamente della scomparsa di Fabrizio Frizzi, il collega che è ancora nel cuore della maggior parte degli italiani. A quest’ultimo, Conti era legato da un’amicizia che andava avanti fin dal 1992. La morte di Frizzi, avvenuta nel marzo del 2018, è stata un colpo davvero duro per il conduttore. “Io non parlo volentieri di quel momento e di quel periodo“, aveva spiegato Carlo nel documentario “Uno di noi”, realizzato per omaggiare Fabrizio a tre anni dalla sua scomparsa.

“Fino all’ultimo ha lottato con tutte le sue forze” – aveva proseguito il presentatore, rivelando dei dettagli che avevano fatto commuovere i fan – “Io lo chiamavo fratellone mentre lui mi chiamava babbo Carlo, perché siamo diventati babbi da adulti“. Il rapporto tra i due era veramente speciale, e con la morte di Frizzi il padrone di casa dei “Soliti Ignoti” ha perso uno dei suoi punti di riferimento più importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

“Del rapporto con lui porto alla memoria la sua risata fantastica, che sintetizzava la gioia di vivere“, aveva chiosato Conti, lasciando trapelare la profondità del dolore vissuto.