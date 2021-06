Federica Panicucci, la dichiarazione che non ti aspetti

Federica Panicucci, resoconto della stagione appena conclusa di Mattino Cinque. La conduttrice rilascia delle dichiarazioni forti.

Federica Panicucci è una delle conduttrici Mediaset più seguite ed apprezzate, sia in TV che sui social, il suo profilo infatti vanta ben 1 milione di follower. Poche ore fa la stessa ha colto l’occasione della conclusione del programma – che lascia così lo spazio alla programmazione estiva – per ringraziare chi la segue.

“Ieri si è conclusa una stagione incredibile di @mattino5tv che non sarebbe stata tale senza di voi! Grazie!♥️♥️♥️ Tornerò in onda il 6 settembre con la mia 13’ edizione!” Fedele al suo pubblico, uno dei follower commenta: “Sei la più brava e anche la più Chic sei da prima serata Mediaset”.

Federica Panicucci, la dichiarazione forte che non ti aspetti

“A volte mi sono sentita morire dentro” la frase choc pronunciata da Federica Panicucci nel corso di un’intervista che ha rilasciato a ridosso della pausa estiva. Se da un lato ammette di aver riscosso un enorme successo, dall’altro lamenta il fatto che non sempre sia stato semplice gestire “Mattino Cinque”.

Un programma contenitore in onda tutti i giorni e che ha trattato gli avvenimenti più importanti della società, tra questi ovviamente un’ottima dose di cronaca nera. E proprio sul punto la giornalista le chiede quale sia il suo modus operandi per affrontare al meglio anche i casi più difficili. La Panicucci ha dichiarato di essersi munita della massima delicatezza e lucidità, ma… “Ci sono stati attimi in cui dentro mi sono sentita morire…Devi credermi…”

Domande anche attinenti alla sua sfera privata, legata sentimentalmente a Marco Bacini è sorta la fatidica domanda sul matrimonio a cui la conduttrice risponde: “Me lo chiedono continuamente” sottolineando come preferisca attendere che finisca la pandemia.

“Ci piacerebbe organizzare una gran festa, quindi bisogna fare le cose con calma e aspettare di essere fuori da questo incubo…”