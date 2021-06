Marina La rosa ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata radiosa. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Radiosa, pelle di porcellana e fascino intramontabile. Marina La Rosa ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui si mostra tra le coperte direttamente dal suo letto. 44 anni, la bellezza e il fascino dell’attrice è intramontabile. Seguitissima sui social, il suo profilo conta ben 89 mila follower, ogni giorno posta scatti di vita personale e condivide riflessioni profonde.

Attrice e personaggio televisivo, Marina è diventata nota al grande pubblico a seguito della sua partecipazione al “Grande Fratello 14” arrivando al secondo posto. Di seguito ha poi preso parte a “L’Isola dei Famosi” per poi debuttare come attrice in fiction note e come conduttrice in svariati programmi.

Marina La rosa, fascino intramontabile

