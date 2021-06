Le dinamiche, nei pressi di Roma Capitale, della tragica morte di un 14enne causata da un impatto frontale con il suo scooter.

Lo scontro frontale ha avuto luogo nei pressi di Roma Capitale, a Velletri. Dove un giovane ragazzo di soli 14 anni, nella tarda serata di ieri 25 giugno 2021, ha perso tragicamente la vita a bordo del suo scooter dopo essersi scontrato a sostenuta velocità con un’autovettura in via Colle Caldara.

Il conducente trentottenne dell’auto coinvolta nell’incidente mortale, costato la vita al giovanissimo ragazzo, sarebbe rimasto pressoché illeso. Secondo i primi rilievi compiuti sul luogo del sinistro dalle Forze Dell’Ordine locali si tratta di una Volkswagen Golf blu scura.

Leggi anche —>>> Cade in un fiume: giovane senza documenti lotta per la vita – VIDEO

Scontro frontale in scooter: tragica morte di un 14enne

Potrebbe interessarti anche —>>> Colto da un malore in bici: muore giovane bracciante

L’arma dei Carabinieri ha cercato di fare il possibile per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente nel corso delle ultime ore, per iniziare man mano a divulgare le prime versioni attendibili riguardanti il triste accaduto. Per il quattordicenne non ci sarebbe stato nulla da fare. Sarebbero dunque risultati fin da subito inutili i soccorsi del 118 intervenuti sul posto. Purtroppo quello che è stato decisamente, a primo sguardo, un duro impatto tra i due veicoli avrebbe causato la morte del ragazzo, trovandosi in una situazione fisica più esposta al pericolo data la permanenza sul veicolo a due ruote, sul colpo. Il corpo senza vita del 14enne è stato in seguito trasportato nel reparto legale del Policlinico di Tor Vergata.

L’uomo di trentotto anni è stato invece, date le poche lesioni su di lui riscontrate in seguito all’incidente, trasportato al più vicino Pronto Soccorso. Sebbene le reali cause del sinistro siano ancora da accertare ufficialmente attraverso alcune indagini condotte in queste ultime ore dagli agenti.

E non essendoci di fatto per il momento un attendibile quadro della situazione generale, pare non resti che attendere ulteriori notizie. Vi è però sicurezza su alcune informazioni a riguardo dei soggetti coinvolti nell’incidente della scorsa nottata. I due sarebbero stati entrambi residenti nella cittadina di Velletri. Bisognerà dunque attendere i risultati dell’autopsia che verrà istituita sul corpo del ragazzo per comprendere meglio le cause del che hanno condotto al suo decesso.