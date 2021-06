“L’età non conta ma…” Barbara D’Urso, pioggia di critiche. I fan non perdonano

Barbara D’Urso. Continua il periodo nero per la conduttrice di Mediaset. A rincarare la dose anche gli haters su Instagram che non mollano la presa. Sommersa dalla critiche

La vita, si sa, è un ruota che gira. É una verità valida per tutti, famosi e non. Ci sono momenti in cui tutto sembra andare per il verso giusto, altri in cui bisogna affrontare difficoltà, necessarie a infonderci una lezione.

Ne sa decisamente qualcosa la conduttrice Barbara D’Urso che al momento, almeno dall’esterno, sembra non stia trascorrendo il periodo più splendente della sua vita. I suoi programmi su Canale 5 (“Pomeriggio 5”, “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”) a quanto pare non la rivedranno al timone dalla prossima stagione televisiva, complici gli scarsi risultati di share ottenuti nei mesi passati.

Inoltre, anche sulla sfera privata arrivano gravi problemi: la presentatrice è stata vittima di stalking e ha dovuto recentemente testimoniare in tribunale contro un uomo che perseguitato sia lei che la sua famiglia.

Barbara D’Urso, travolta dalle critiche: assoluto silenzio

A mettere benzina sul fuoco su una situazione così pesante, arrivano anche le critiche degli immancabili haters che hanno travolto la presentatrice sui suoi canali social.

A dover di cronaca, Barbara D’Urso non ha mai fatto nulla per zittirli, anzi sembra quasi sfidarli con scatti provocatori. L’oggetto dei commenti spiacevoli riguarda l’immagine che la conduttrice propone di sè. Spesso con le gambe spalancate, in pose giudicate volgari, con l’arteficio di pesanti filtri che mostrano un volto e un corpo sicuramente non corrispondente a quello reale. Peccato, Barbara D’Urso, 64 anni compiuti lo scorso 7 Maggio, non ne avrebbe assolutamente bisogno.

Gli ultimi scatti proposti ai suoi 2,7 milioni di follower su Instagram la vedono seduta, avvolta in un vestito chiaro con inserti di ricamo sangallo, in coloratissimi sandali Gucci con zeppa, in una posa ricorrente che i fan commentano così: “L’età nn conta ma è il buon senso che manca e soprattutto un pò di eleganza”, “Ci risiamo!”, “In effetti era qualche giorno che non si vedeva con le gambe spalancate”.

Insieme alle accuse, però, anche qualche sostegno: “Vorrei essere come lei, avere critiche negative e non importarmente nulla”, “Gran bella donna”, “Spettacolo”.