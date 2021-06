Michela Persico ha emozionato i fan condividendo un dolce momento dalla sua quotidianità. Subito è tripudio di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Gioia, divertimento e tanta dolcezza. Michela Persico, conduttrice e giornalista sportiva, ha emozionato il pubblico condividendo sui social un momento di entusiasmo dalla sua quotidianità dove si mostra al fianco del figlio Tommaso. A Forte dei Marmi, in uno splendido giardino, il piccolo è intento a fare il bagnetto in una mini piscina gonfiabile quando Michela, in bikini, lo prende in braccio scatenandosi in un balletto che rende entusiasta Tommaso.

Quest’ultimo è nato nel settembre 2020 dall’amore tra Michela e il calciatore del Cagliari Daniele Ruggeri. La coppia è unita dal 2016 a seguito di un incontro casuale avvenuto durante una partita di tennis che ha portato il calciatore a chiedere l’amicizia su Facebook alla conduttrice Da lì è un nato un amore duraturo tanto che la coppia ha messo su famiglia insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Una dea”, Rosaria Cannavò tifa Italia: le FOTO sono incandescenti, lei mostra tutto

Michela Persico in costume: il video più dolce

Per vedere il Video di Michela Persico, va su Successivo