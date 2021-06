“Una dea”, Rosaria Cannavò tifa Italia: le FOTO sono incandescenti, lei mostra tutto

La modella siciliana ha tifato Italia con un outfit davvero provocante, nulla era lasciato all’immaginazione per la gioia dei suoi fan.

Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

L’esperienza a “L’Isola dei Famosi” è stata sicuramente un ottimo trampolino di lancio per la sua carriera soprattutto televisiva. Rosaria Cannavò ha infatti più volte confermato che tra i suoi progetti futuri sicuramente vorrebbe puntare sulla conduzione di programmi di intrattenimento.

La modella siciliana ha già lavorato per “Sarabanda”, “I raccomandati”, “I Migliori anni”, “Paperissima” e anche “Un, Due, Tre..Stalla”. Felicemente fidanzata da più di un anno con il compagno Francesco Grande ha anche in progetto un figlio con lui, desiderio che non ha potuto realizzare con i precedenti uomini della sua vita.

Cassano e Panucci sono stati infatti solo una breve parentesi della sua vita e non è andata a buon fine neppure il matrimonio con l’imprenditore Andrea Berti le cui nozze sono cessate nel 2018.

Rosaria Cannavò strega i fan, seno e gambe allo scoperto

Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

“Verde come la Toscana, Bianco come il mio Big 🤣 e Rosso come l’Amore per Lui 💚🤍❤️”. Rosaria si trova con il fidanzato presso l’Hotel I Tre Baroni a Moggiona in provincia di Arezzo. Si tratta di una splendida location dove lei ieri ha deciso di scattare una serie di foto in tema match pre partita.

La vediamo all’esterno della struttura vicino la piscina, indossa un pareo corallo con un ampio spacco sulla gamba sinistra che mostra in tutto il suo splendore la coscia tornita e un top bianco con le maniche baloon chiuso sul seno con un nodo che però scopre vertiginosamente il décolleté.

La sua community è letteralmente esplosa nei commenti. “Una dea”, “Luminosa e bella”, “Rosso come l’amore per te😍”, “Rosso come l’invidia che provo per lui 😂😘”.

Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Poi la dedica più bella da parte di un fan della giovane: “Ho deciso che smetto di seguirti amor. Basta fida, non si può. Gli ospedali sono pieni, c’è emergenza sanitaria non puoi mettere ste foto che poi mi si intasano i pronto soccorso con tutti gli infartati (uomini e donne)”.