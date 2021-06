La cantante Annalisa ha condiviso un video mentre balla sulle note della sua nuova canzone per l’estate, è magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa ha condiviso su instagram un video mentre balla sulle note della sua nuova hit estiva. Si trova in Puglia e dietro di lei ci sono due ballerine che seguono i suoi passi. Nella didascalia ha scritto:”Puglia vibes e buongiorno a tutti”. I commenti dei suoi fan sono tantissimi:“Divina”, “Troppo brava”, “Spettacolo”, “Ballerina professionista qui“. La cantante è ad Otranto per un concerto, finalmente dopo il covid si riparte.

LEGGI ANCHE>>>Borghi più belli d’Italia: San Gimignano in Toscana

Annalisa e la hit estiva con Federico Rossi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Charlize Theron festeggia il successo di Fast and Furious-FOTO

La nuova canzone di Annalisa è in collaborazione con Federico Rossi, si chiama Movimento Lento ed è destinata a diventare una delle hit estive del 2021. Fa venire voglia di ballare e cantare, e forse quest’anno dopo un anno e mezzo trascorso tra lockdown e restrizioni si potrà festeggiare alla grande. I due cantanti sono in sintonia, nel videoclip sono molto vicini e si nota un certo feeling. Lui ha appena terminato la storia con Paola Di Benedetto e lei è single. Forse nascerà qualcosa tra i due colleghi. Per Annalisa è un anno importante, colmo di successi. Ha fatto uscire il suo album Nuda10 per celebrare i 10 anni di carriera.

Ha partecipato poi a Sanremo e ha anche cantato l‘inno italiano per una partita importate della Serie A, Atalanta-Juve a maggio con Radio Italia. Sono tante le soddisfazione per la cantante ligure. E ora anche il brano dell’estate. Proprio con l’album Nuda10 la cantante ha festeggiato quest’anno 10 anni di carriera e su instagram ha condiviso alcune foto di questi dieci anni scrivendo una dedica. “Qui ci sono alcuni tra i tanti bellissimi momenti di questi dieci anni che ho voluto celebrare con questo progetto, Nuda10, oggi certificato oro, proprio mentre Dieci raggiunge il platino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Voglio ringraziare al profondo del cuore la mia squadra, ormai una seconda famiglia, che mi sostiene ad ogni passo, insieme ai tanti preziosi collaboratori che hanno contribuito a questo traguardo. E grazie sempre a voi che non avete mai smesso di tenermi per mano, vi voglio bene”.Nonostante il covid lei è la dimostrazione che se si lavora sodo anche nei periodi peggiori, si ottengono risultati importanti e meritati.