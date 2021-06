Fabrizio Frizzi, le lacrime di un amico ancora distrutto per la sua morte

Max Biaggi si lascia andare e durante la puntata di “Domenica In” rivela alcuni ricordi del suo amico Fabrizio Frizzi

Ieri si è conclusa una stagione meravigliosa del programma “Domenica In” e Mara Venier per l’occasione ha ospitato tanti vip, tra questi Max Biaggi. L’atleta ha commosso il pubblico italiano che ha seguito con entusiasmo e passione la puntata intera senza perdersi nessun particolare.

Il motociclista si è lasciato andare ed ha parlato a lungo anche della sua amicizia con Fabrizio Frizzi, il noto conduttore della Rai scomparso prematuramente a causa di un male incurabile.

Max Biaggi: il ricordo di Fabrizio Frizzi, lacrime in diretta

L’ospite dalla Zia Mara non ha resistito e quando la conduttrice gli ha fatto delle domande sul suo rapporto con Fabrizio Frizzi, l’uomo è scoppiato a piangere pensando ai tanti ricordi meravigliosi che ha insieme al suo amico.

“Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo un bel rapporto, ieri sera alla festa è come se ci fosse stato anche lui con me” Ha spiegato l’invitato facendo riferimento ai festeggiamenti per i suoi cinquant’anni.

Poi la Venier gli ha ricordato che lei e Biaggi si sono conosciuti proprio grazie a Fabrizio Frizzi. “Io e te eravamo insieme al suo funerale” ha affermato la padrona di casa. Entrambi non hanno trattenuto le lacrime e per il pubblico quel momento è stato molto toccante.

Poi l’intervista è continuata parlando anche di altri aneddoti sulla carriera e vita privata del motociclista. Dai figli alle compagne storiche, alla sua famiglia. Un viaggio nel tempo.

Mara Venier anche in questo 2021 è riuscita a trasmettere grandi emozioni con “Domenica In” che è sempre un successo. La Rai l’ha già confermata per la prossima stagione e intanto l’ha scelta per una nuova trasmissione insieme ad Al bano, “Una voce per padre pio”.