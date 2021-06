Si schianta in bici contro un’auto: uomo perde la vita

Un uomo di 74 anni è morto in seguito ad un incidente in bici avvenuto a Marina di Pisa nella mattinata di ieri. Inutili i soccorsi.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 74 anni. È accaduto nella mattinata di ieri a Marina di Pisa, località balneare del capoluogo di provincia toscano. La vittima stava percorrendo in bici viale del Tirreno tra i bagni Zara e Sardegna, quando improvvisamente si è scontrato con un’auto condotta da una donna. Dopo l’impatto, il 74enne ha sbattuto contro un cartello stradale. Soccorso e trasportato in ospedale, purtroppo, l’uomo è deceduto per i gravi traumi.

Nella mattinata di ieri, domenica 27 giugno, un uomo è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Marina di Pisa, frazione di Pisa. A perdere la vita Giorgio Favilla, 74enne di Livorno.

L’anziano, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano La Nazione, era in sella alla sua bici e stava percorrendo viale del Tirreno, tra i bagni Zara e Sardegna. Per cause ancora da determinare, la due ruote si è scontrata con un’auto, una Fiat Panda alla guida della quale vi era una donna. In seguito allo scontro, Favilla è stato sbalzato dal sellino ed è finito contro un cartello stradale.

Accortisi di quanto accaduto, scrive La Nazione, alcuni membri dello staff degli stabilimenti balneari vicini hanno prestato soccorso. Tempestivo l’intervento dell’equipe medica del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il ciclista d’urgenza presso l’ospedale Dea di Cisanello. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il cuore del 74enne ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio per via delle gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo di provincia toscano che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per chiarire le cause e la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.