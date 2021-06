E’ pronta ad abbandonarsi totalmente e come mai prima d’ora: in acqua Federica Pellegrini lascia senza respiro i suoi ammiratori.

Avanza senza sosta la trentaduenne performer in stile libero, pluripremiato orgoglio del nuoto italiano, la bellissima Federica Pellegrini. Mentre i preparativi per le Olimpiadi di Tokyo si apprestano a giungere al termine anche la sua corazza, per scalfire le fluide corsie in quel del Giappone, sembrerebbe aver raggiunto le tappe sperate.

Si tratta di un’avanzata senza sosta e senza precedenti, in cui Federica documentato passo passo i suoi progressi, non può che apparire in tutta la sua meraviglia. Ad accrescere il furore, e l’ammirazione nei suoi confronti, sarà pochi istanti fa: nella mattina di oggi, 29 giugno, una sua immagine, da passionale “regina dell’acqua“, che toglierà il respiro ai suoi fan in un solo attimo.

Federica Pellegrini “dea dell’acqua”: lascia senza respiro tra passione ed abbandono

