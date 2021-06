“Beautiful”, anticipazioni puntata 29 giugno: la verità su Sally

Beautiful, anticipazioni 29 giugno: la dottoressa Escobar spinge Sally a rivelare tutto a Wyatt e Flo, ma lei si oppone.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally fingere di avere una malattia incurabile per spingere Sally a tornare da lei. La Spectra si è fatta aiutare dalla dottoressa Escobar, con la promessa di aprirle la strada nel mondo della moda. Il suo piano ha coinvolto anche Katie che, credendo che la stilista stesse davvero male, ha allertato lo Spencer e Flo. Adesso che Wyatt è tornato da lei, però, Sally deve trovare il modo di dirgli che non sta davvero morendo. La questione si rivela più difficile del previsto, soprattutto perché la dottoressa Escobar è una mina vagante che rischia di rivelare tutto da un momento all’altro. Nel frattempo Flo affronta il dissidio tra volere di nuovo Wyatt nella sua vita e voler fare la cosa giusta per Sally.

Leggi anche -> I borghi più belli d’Italia: Dolceacqua il borgo rappresentato da Monet

Beautiful, anticipazioni 29 giugno: Flo crede nelle buone intenzioni di Wyatt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> “Tale e quale show”, ci sono le prime conferme sul cast: nomi stellari

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally non ha mentito su tutta la linea. In realtà i suoi primi sintomi erano reali, ma erano solo dovuti allo stress e alla tristezza per la rottura con Wyatt. La dottoressa Escobar cercherà di spingerla ancora una volta a confessare, ma lei si rifiuterà, scoprendo che Wyatt non le parlerebbe più se sapesse del piano che ha architettato per riprenderselo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo sosterrà di non aver nessun problema con Sally. È vero che lo Spencer è tornato dalla stilista, ma la Fulton è sicura che lui non provi nulla più di un forte affetto verso la sua ex.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 30 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.