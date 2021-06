“Beautiful”, anticipazioni puntata 30 giugno: il confronto tra Flo e Penny

Beautiful, anticipazioni 30 giugno: Flo va dalla dottoressa Escobar con una proposta. Sally mostra tutto il suo rancore.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la dottoressa Escobar continuare a reggere il gioco a Sally, nonostante disapprovi le sue maniere. La Spectra sta infatti fingendo di avere una malattia incurabile per far riconquistare Wyatt. Il piano sta effettivamente riuscendo, tanto che i due giovani adesso vivono insieme. Flo si è detta gelosa del loro rapporto, ma anche convinta che il fidanzato non provi più di un amore fraterno per la sua ex. Le cose sembrano andare bene, ma la dottoressa Escobar è una mina vagante e Sally teme che possa rivelare tutto a Wyatt. Nessuna delle persone a conoscenza della sua malattia sembra avere dubbi al momento e la stilista spera che le cose rimangano così ancora per molto tempo.

Beautiful, anticipazioni 30 giugno: Sally manda i fiori a Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Flo riceverà dei fiori da parte di Sally in segno di ringraziamento per essersi fatta da parte con Wyatt. Preoccupata per le condizioni di salute della Spectra, la Fulton deciderà anche di parlare con la dottoressa Penny, per convincerla a proporre nuove cure a Sally. Riuscirà la dottoressa a mantenere il segreto?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally si sfogherà proprio con la Escobar sostenendo che Flo è stata la causa di tutti i suoi mali. È giusto che la Fulton soffra per la distanza da Wyatt esattamente come ha sofferto lei in passato.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 30 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.