I borghi più belli d’Italia: Dolceacqua il borgo rappresentato da Monet

Tra i borghi più belli d’Italia non può non essere nominato Dolceacqua in Liguria tra Ventimiglia e Bordighera

Dolceacqua è un borgo ligure che si trova in mezzo a Ventimiglia e Bordighera. Si tratta di un piccolo borgo medievale che percorre il torrente della Val Nervia. Il borgo è diviso in due zone, quella dominata dal Castello dei Doria che è ai piedi del Monte Rebuffao e poi c’è la parte più moderna dalla riva opposta. Recentemente Dolceacqua ha ricevuto un riconoscimento importante in quale località turistica e ambientale da preservare. Ad assegnarlo è stato il Touring Club italiano.

LEGGI ANCHE>>>Borghi più belli d’Italia: Il magico Borgo di Brisighella

Il borgo di Dolceacqua tra storia e natura

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Borghi più belli d’Italia: San Gimignano in Toscana

Alcuni ritrovamenti nel borgo risalgono all’età del ferro, sono presenti numerose fortificazioni in pietra e una torre. Anche la presenza dei romani pare essere confermata da alcuni reperti archeologici. Nell’antichità il borgo era soggetto alla produzione delle olive taggiasche per crearne anche l’olio. Infatti il torrente era circondato da mulini di acqua per la viticoltura. I conti di Ventimiglia furono i primi a costruire un primo pezzo del castello. Nel 1270 il borgo però fu acquistato dalla nota famiglia Doria. Nel 1526 però Bartolomeo Doria fece un accordo con Carlo II di Savoia per i diritti sul borgo, che durò fino allo scoppio del conflitto tra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova. Il borgo ha visto numerose battaglie coma la guerra di successione austriaca e la caduta di Napoleone Bonaparte. La storia del borgo è dunque lunga e antica.

Da visitare ci sono molte strutture antiche tra cui, la Chiesa di San Bernardino famosa per gli affreschi che ospite al suo interno. Poi la Chiesa di Sant’Agostino risalente al 1600. La Chiesa di San Dalmazzo, la cui fortezza regala una vista panoramica impressionante del borgo. All’interno del borgo poi ci sono molte botteghe antiche che vendono prodotti tipici e anche opere d’arte. Il Castello dei Doria merita sicuramente una visita per immergersi nell’epoca medievale ligure. All’interno del borgo sono presenti i noti “carugi” genovesi, che seppur danneggiati dalla guerra rimangono una bellezza unica che si trova in Liguria. Il borgo è talmente bello e magico, che anche il famoso pittore impressionista Claude Monet lo ha messo su tela.

Ha dipinto il ponte e il castello. Il comune del borgo ha posizionato due pannelli che raffigurano una riproduzione dell’opera di Monet, nell’esatto punto in cui lui lo dipinse. Monet definì il borgo, “un gioiello di leggerezza”. Dunque se anche un artista del calibro di Monet ne ha riconosciuto la bellezza e unicità, non si può non andare a fare visita a questo luogo unico.