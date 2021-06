Emma Marrone spregiudicata dopo le accuse: “non me ne frega più niente”

L’artista canora Emma Marrone irrompre in maniera spregiudicata riguardo ai pregiudizi sul suo conto. Adesso è giunta l’ora di affrontarli.

Una lunga carriera colma di soddisfazioni fin dal suo esordio nel 2003 per la cantante Emma Marrone. Difficile mettere da parte le emozioni provate poi a sette anni di distanza, nel 2010, quando a sopraggiungere fu la notizia della sua vittoria all’interno del reality televisivo di “Amici – di Maria De Filippi“, ulteriore rampa di lancio all’epoca per quello che oggi è il suo vigoroso talento.

Eppure non poche sono state le sfide a cui Emma, nel corso del tempo, ha dovuto far fronte. Una delle più salienti riguarderebbe una serie di pregiudizi propagatesi sia sul suo conto, quanto in merito al rapporto venutosi ad istaurare con l’artista di fama internazionale Loredana Berté. In seguito alle accuse riportate Emma stavolta non tarderà a rispondere armandosi di buon senso in una recente intervista rilasciata in questi giorni al da poco inaugurato “Voi settimanale“.

Emma Marrone, spregiudicata sulla paura dei pregiudizi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Se in molti riconoscono il suo talento e la sua devozione per la musica, sua passione più grande ed elisir segreto del suo successo, altri potrebbero invece non comprenderli fino in fondo. Nascerebbe di fatto tutto da questo semplice presupposto. I pettegolezzi fattisi strada in questo ultimo periodo riguarderebbero proprio la volontà di Emma, rimasta negli anni sempre la medesima, di mostrarsi al pubblico in tutta la sua spontaneità. Senza paura di svelare anche i suoi lati più vulnerabili o talvolta definiti superficialmente meno “carismatici“.

Fortunatamente l’artista è riuscita a far fronte alle critiche rivoltele rendendole come un costruttivo tesoro e sbaragliando senza filtri quelle che potrebbero essere soltanto delle infime indiscrezioni. “Adesso“, ammette difatti Emma tra le pagine della rivista: “non me ne frega più niente. Non devo dimostrare più niente a nessuno, se non a me stessa. So quanto valgo” e sopratutto aggiungerà: “so il valore che do al mio lavoro“. Per quel che riguarda invece il suo rapporto con Loredana risponderà diversamente da quanto auspicato, ed un briciolo di “paura” sembrerà inizialmente prendere il sopravvento. Emma racconta di come, rispetto ad alcune incostanti insinuazioni, le due abbiano instaurato un rapporto “viscerale“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EMMA MY LIFE😍😍💖 (@la_super_guru)

Un legame raro e che potrebbe assomigliare a quello di una madre ed una figlia, nonostante l’iniziale timore di Emma di fronte ad un tale colosso della musica italiana. La coppia canora aveva già avuto modo di cimentarsi in passato in un duetto, ma adesso che l’imprinting professionale è stato consolidato Emma ha voluto definirlo, infine, come: “una medaglia al valore che mi sono voluta mettere sul petto”.