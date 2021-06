Dall’incidente alla morte: Lady Diana le ultime parole pronunciate

La morte di Lady Diana è passata alla storia diventando un vero e proprio caso mediatico. Spuntano rivelazioni sulle parole pronunciate dalla principessa prima del decesso.

Sono 24 anni gli anni trascorsi dalla morte di Lady Diana. Era la notte del 31 agosto 1997, quando la principessa perse la vita a soli 36 anni a seguito di un tragico incidente automobilistico avvenuto a Parigi. All’interno di una Mercedes, la Spencer si è spenta insieme all’imprenditore Dodi Al- Fayed, suo compagno, e l’autista Henri Paul. La macchina si schiantò nel tunnel della Place de l’Alma scontrando un palo. Un impatto fatale nel quale sopravvisse solo Trevor Rees-Jones, guardia del corpo di Al-Fayed.

La Spencer non perse la vita sul colpo ma in ospedale intorno alle 4 del mattino. A ricordarla Xavier Gourmelon, il sergente che accorso sul luogo con i soccorsi ha liberato la principessa dai rottami dell’automobile. Sulle prime l’uomo ha rivelato come non abbia riconosciuto l’identità della reale.

Lady Diana: le ultime sei parole prima di morire

“Lady Diana si muoveva e parlava”, questo il ricordo dell’ispettore che al Daily Mail ha rivelato le parole di Lady Diana negli ultimi attimi di vita. Sei parole cariche di ansia e preoccupazione.

“Oh mio Dio, cosa è successo?”, l’ultima frase pronunciata dalla mamma di William e Harry prima di spegnersi per sempre. Gourmelon aveva tentato di calmarla prendendole la mano. Diana aveva forti dolori alla spalla ma non riportava nessuna ferita sul suo bellissimo volto.

In ospedale innumerevoli i tentativi invani di rianimarla terminati nel peggior scenario. Il medico che l’aveva soccorsa, Richard Shepherd, aveva raccontato come la lesione che l’aveva colpita fosse tra le più rare. Un strappo di piccole dimensioni, ma che le aveva provocato la rottura di un vaso polmonare con una conseguente emorragia che neanche un intervento immediato era riuscito ad arginare.

“Tutti abbiamo lottato duramente per salvare la principessa che il mondo amava”, le parole del medico.

La scomparsa di Lady D. ha segnato la storia diventando un vero e proprio caso mediatico sfociato anche nella diffusione di teorie del complotto. La principessa avrebbe compiuto questo primo luglio 60 anni.