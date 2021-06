La bellissima conduttrice in vacanza al mare si è donata ai fan con uno scatto al limite del legale, le curve esplodono nel bikini succinto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

La conduttrice e attrice è conosciuta soprattutto per aver avuto una lunga relazione con il regista Leonardo Pieraccioni dalla sui unione è nata la figlia Martina. Laura Torrisi però non è solo questo. Entra nel mondo dello spettacolo dopo il suo debutto a “Miss Italia” nel 1998 e diverse sono le pellicole a cui prende parte negli anni successivi.

Da “La moglie bellissima” dove conosce Pieraccioni, partecipa poi ad altri film come “Sharm el Sheikh – un’estate indimenticabile”, la quarta stagione della serie tv “Le tre rose di Eva”, “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” e i film “Din Don” e “Din Don il ritorno”.

A Settembre 2019 è infine protagonista di “Amici Celebrities”. Attualmente vive a Prato assieme alla figlia.

LEGGI ANCHE —> “Hermosa”. Sabrina Salerno, lady in rosso infuoca i fan: caliente – FOTO

Laura Torrisi è una sirena di sensualità: che curve mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “La odiavo!”, Riccardo Scamarcio la rivelazione inaspettata sul suo passato. Assurdo

La showgirl si trova da qualche giorno nella sua amata Sicilia in compagnia della figlia. Non solo si è fatta vedere sui social mentre si rifocillava con le prelibatezze del luogo a lei tanto caro, ma ha anche immortalato il primo bagno in mare della stagione.

Nello scatto postato sulla sua pagina Instagram dove conta 1,3 milioni di follower, la vediamo mentre sale la scaletta posta lungo la costa rocciosa. Immortalata dall’alto Laura sfodera tutta la sua sensualità più prorompente mostrando delle curve al limite del legale.

Il seno esplode appena sotto l’acqua e si lascia intravvedere in tutta la sua magnificenza per la gioia della sua nutrita community soprattutto maschile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

I commenti testimoniano il pensiero collettivo dei fan all’ascolto: “Questa è arte…difficile da imitare e difficile da trovare❤️🔥”, “Occhi belli e limpidi! ❤️”, “Sei la Donna più affascinante del mondo🔥”.