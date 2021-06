Schiuma da barba fai da te: come farla in casa in poche semplici mosse!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una schiuma da barba fai da te. Date un’occhiata anche voi ai passaggi da fare per riuscire nell’impresa in modo eccellente!



La cura della persona è uno degli aspetti più importanti nella vita di ognuno di noi. Uno dei prodotti utilizzati da sempre per la cura del viso degli uomini è sicuramente la schiuma da barba. Tuttavia molto spesso gli ingredienti utilizzati per la composizione delle schiume da barba presenti in commercio presentano degli elementi chimici che a lungo andare possono andare ad irritare soprattutto quelle persone che hanno una cute sensibile.

Per fortuna con pochi ingredienti e in maniera molto semplice potete andare a preparare una schiuma da barba delicata, naturale e assolutamente priva di sostanze chimiche che possono andare a danneggiare la vostra salute.

Come creare una schiuma da barba con ingredienti naturali!

Per creare una buona schiuma da barba non dovrete far altro che procurarvi 100 grammi di sapone di Marsiglia, 5 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, 100 ml di acqua e qualche goccia di olio essenziale alla menta.

A questo punto dovrete andare a grattugiare in una ciotola di plastica il sapone di Marsiglia. Una volta terminato questo passaggio, aggiungete i 5 cucchiai di olio extra vergine di oliva e amalgamate il composto in modo da non formare grumi e facendo attenzione a sciogliere e schiacciare le scaglie di sapone. Dovrete continuare fino a quando non riuscirete ad ottenere un composto omogeneo e liscio, senza grumi.

Unire circa 100 ml di acqua fino ad ottenere la consistenza del composto desiderata. Questa parte è molto personale, dovrete aggiungere l’acqua a poco alla volta fino a valutare la vostra consistenza preferita.

Al termine di tutto potete inserite circa 20 gocce di olio essenziale alla menta in modo da andare a donare una sensazione di freschezza alla vostra pelle ogni volta che userete la vostra schiuma fatta in casa. A questo punto, potete aggiungere anche altri oli essenziali come, ad esempio, quello di lavanda per andare a lenire la pelle dopo la rasatura.

Terminato il procedimento non dovrete far altro che inserire il vostro composto in un barattolo di vetro chiuso e conservare in frigo per circa 15 giorni