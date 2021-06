“Beautiful”, anticipazioni puntata 1 luglio: il ritorno di Zoe

Beautiful, anticipazioni 1 luglio: Zoe esprime le sue perplessità sulla situazione di Sally e sul legame tra Wyatt e Flo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto abbiamo visto Sally discutere con la dottoressa Escobar riguardo alla sua finta malattia. Dalla discussione tra le due è emerso che all’inizio della questione, la Spectra presentava davvero sintomi preoccupanti, ma questi erano unicamente legati allo stress. È stata Sally a crearsi l’alibi della malattia incurabile e la dottoressa le ha dato manforte in cambio di una raccomandazione per entrare nel mondo della moda. Wyatt e Flo sono del tutto ignari di ciò che sta succedendo nella loro vita e, anzi, si preoccupano per la stilista, arrivando addirittura a proporre alcune cure sperimentali.

Beautiful, anticipazioni 1 luglio:

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Zoe tornerà in città. Dopo essere stata abbandonata sull’altare, la Buckingham si confiderà con Steffy. Oltre a varie riflessioni sulla sua situazione sentimentale con Thomas, la modella esprimerà la sua preoccupazione per Wyatt e Flo. Secondo Zoe, la storia di Sally sta allontanando i due e potrebbe mettere un freno alla loro relazione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally rivelerà a Wyatt di voler provare alcune cure sperimentali. Per farlo, però, avrà bisogno di tutto il suo supporto, quindi è fondamentale che lo Spencer non la lasci di nuovo. Nel frattempo, l’incontro con Flo metterà a dura prova la dottoressa Escobar. Messa alle strette, Penny valuterà l’ipotesi di confessare tutto alla Fulton.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 1 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.