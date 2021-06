Elisabetta Gregoraci ha pubblicato alcune stories di Instagram, in compagnia di Aiello, in occasione del grande evento musicale.

Reduce dal mini successo del Grande Fratello Vip 5, la compagna di Flavio Briatore, con il quale condivide il figlio Nathan ha dato spettacolo in tv e sui social.

Elisabetta Gregoraci ha acceso l’entusiasmo della piazza, in seguito ad un evento di straordinaria importanza. L’estate è ufficialmente iniziata per lei, con la conduzione di “Battiti Live“, che ogni anno riunisce vip e cantanti del momento, nelle maggiori piazze della Puglia e della Basilicata.

In occasione della terza serata di un evento tanto atteso, la città di Otranto si trasforma in un vero e proprio covo di ultras adrenalinici, assiepati sugli spalti.

A condurre la trasmissione è la regia di Luigi Antonini, accompagnata da una sensualissima, Elisabetta Gregoraci.

L’ex gieffina ha finalmente ha ritrovato il sorriso dei giorni migliori dopo lo spavento delle ultime settimane, causato dalla presenza indesiderata di alcuni malviventi, intenti a saccheggiare la sua lussuosissima dimora

Elisabetta Gregoraci, siparietto con il cantante sanremese: fuoco e fiamme dappertutto

Una vera e propria operazione di riscatto per Elisabetta Gregoraci dopo lo spauracchio saccheggiatori, disinnescato dalla tempestività del figlio, Nathan nel chiamare la polizia.

L’ex gieffina ha approfittato del super evento dell’estate, “Battiti Live“, per accogliere sul palcoscenico diversi cantanti del momento. Da Emma Marrone a Fred De Palma e in particolare Aiello, uscito allo scoperto grazie all’ultimo Sanremo 2021 che lo ha visto per la prima volta protagonista.

I fan sono rimasti letteralmente spiazzati dal siparietto tra i due protagonisti della serata. Mentre Aiello intona un ritornello che sa di dedica alla bellezza encomiabile di Elisabetta. Quest’ultima mostra un primo piano ad effetti speciali, immortalato tra le stories di Instagram.

La vip della Mediaset indossa un vestito blu a tema e un dècollète stratosferico, condito da curve in “ebollizione”, sprovviste di reggiseno.

I battiti del cuore aumentano ancor più quando la vip di Soverato manda baci infuocati a distanza ad Aiello, in segno di ringraziamento. Mentre i fan sognano ad occhi aperti per una Gregoraci senza freni, mai vista così.