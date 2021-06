Travolto da un cumulo di grano trebbiato: bambino di 10 anni perde la vita

Nella serata di ieri a Maniga di Sommariva del Bosco (Cuneo), un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato travolto da un cumulo di grano trebbiato.

Un bambino di soli 10 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un carico di grano appena trebbiato. È accaduto nella prima serata di ieri a Maniga di Sommariva del Bosco (Cuneo). Il piccolo stando alle prime ricostruzioni si trovava su un rimorchio trainato da un trattore quando il grano si è rovesciato. Immediato l’intervento del personale medico del 118 che ha provato a rianimare il bambino, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Oltre ai soccorsi sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Tragedia nella serata di ieri, martedì 29 giugno, a Maniga, frazione del comune di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo.

Un bambino di 10 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto dopo essere stato travolto da un cumulo di grano appena trebbiato. La vittima, riferiscono i quotidiani locali e la redazione di Torino Today, si trovava a bordo di un rimorchio trainato da un trattore in un terreno, quando, per cause ancora da accertare, il carico si è rovesciato.

Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. I medici del 118 hanno provato a rianimare il piccolo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Alla fine, l’equipe medica si è dovuta arrendere constatandone il decesso, che sarebbe sopraggiunto per soffocamento.

Presso il terreno teatro del drammatico incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La salma, riporta Torino Today, è stata trasferita in ospedale a Verduno, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia che l’autorità giudiziaria avrebbe già stabilito.