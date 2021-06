Elena d’Amario si lascia andare e i fan non resistono a così tanta bellezza, le sue foto sono già virali. Avete visto gli ultimi scatti?

Elena D’Amario è una ballerina professionista molto conosciuta poiché fa parte del cast di “Amici” e anche quest’anno ha emozionato il pubblico con grandi performance.

La ragazza è unica e dall’animo gentile, nel corso del talent non si è mai tirata indietro ed ha cercato di dire la sua in ogni situazione, anche in quelle più scomode. Assistente di Lorella Cuccarini, i fan sperano che le due facciano il bis anche nella prossima edizione di cui ancora non si conosce alcun dettaglio.

GUARDA QUI>>>“Miss Sorriso”. Guendalina Tavassi in canotta bianca è uno spettacolo imperdibile – FOTO

Elena D’Amario: una luce per gli occhi – FOTO

GUARDA QUI>>>Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la famiglia si allarga: “lo amiamo già” – FOTO

Seguita da un milione di follower, Elena d’Amario ha un profilo misto tra foto di ballo e scatti più osé durante il suo tempo libero. I fan impazziscono per la sua bellezza fuori dal comune. Semplicità ed eleganza sono le sue qualità migliori.

Perfetta sotto ogni punto di vista, impossibile non notare le sue curve che formano un corpo esemplare. Sembra una statua greca, frutto di tanto lavoro e sacrificio. La ballerina ha girato il mondo ed ha conosciuto i migliori insegnanti dai quali ha acquisito tanti trucchi del mestiere e molte qualità che oggi dona ai suoi colleghi e allievi.

Adesso però che la stagione è finita, Elena d’Amario si gode un po’ di relax e sfoggia una foto meravigliosa. Il mare fa da cornice alla sua bellezza, indossa un vestito lungo giallo e i capelli sono tirati indietro con un effetto bagnato.

“Onestamente un grande dono” scrive subito qualcuno sotto al post. E subito è pioggia di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Elena d’Amario ricarica le energie per i prossimi progetti che la vedranno impegnata dopo l’estate. “Amici”, senza dubbio, sarà uno di quelli e quest’anno sarà aiutata da una ragazza speciale: Giulia Stabile farà parte della scuola.