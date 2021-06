Novità per la famiglia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Presto cambia tutto e su Instagram arriva l’annuncio che scalda il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo il periodo di distanza dovuto alla partecipazione dell’ex ciclista a “L’Isola dei famosi”, sono tornati finalmente insieme. I due vivono, da diverso tempo ormai, in una bella casa a Milano che a breve, però, cambieranno.

Il loro rapporto va a gonfie vele ed i due sono più innamorati che mai. Con loro la fedele amica a quattro zampe di Cecilia, la cagnolina Aspirina sempre presente nelle loro giornate. La coppia si prepara a diventare zii bis.

A breve Belen Rodriguez, sorella di Cecilia, darà alla luce la sua secondogenita, Luna Marie, frutto dell’amore con il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. E così zia Cecilia e zio Ignazio sono pronti a stringere la piccola di casa tra le loro braccia.

Ma non solo, la loro famiglia si allargherà anche diversamente. C’è grande fremito per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: novità in famiglia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono in fibrillazione per il trasferimento nella loro nuova casa. Angoli nuovi, vita nuova e anche un nuovo ingresso in famiglia. Aspirina avrà, infatti, un nuovo compagno di giochi e la famiglia si allargherà.

È Ignazio che lo racconta e lo spiega nelle sue Instagram stories mostrando a tutti il prossimo inquilino di casa Moser. Si tratta di Ercolino, il cagnolino che l’ex ciclista e la modella argentina hanno adottato. Una prima presentazione sui social per farlo conoscere già da ora, aspettanfo l’ingresso ufficiale in famiglia.

“Ancora qualche settimana ed entrerà a far parte della family, siamo già innamorati...” ha detto Ignazio su Instagram mostrandosi con il cucciolo tra le braccia che già lo riempie di coccole. Poi si sdraia a terra ed i due iniziano a giocare.

È stato amore a prima vista quello tra il cagnolino, l’ex ciclista e la sorella di Belen che ieri hanno incontrato per la prima volta Ercolino in allevamento.