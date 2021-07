Elisabetta Canalis, il ritorno in Sardegna è con il botto. Dalla sua terra d’origine, la showgirl regala immagini sensazionali, il web si inchina: bellezza inarrivabile

Icona intramontabile degli anni 2000, a distanza di 20 anni dalla sua apparizione come memorabile velina di “Striscia la Notizia” in coppia con Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis non solo è ugualmente attraente, ma esplode di sensualità.

Simbolo di bellezza per eccellenza di quel periodo, ha regnato nelle fantasie degli ammiratori e ispirato con il suo stile giovani ragazze, per le quali rappresentava un vero e proprio modello.

Oggi ha 42 anni, e dai suoi magnifici stacchetti sono trascorse numerose esperienze nell’ambito della televisione, ma anche alcune importanti relazioni, tra i quali si ricordano Christian Vieri e il celebre attore statunitense George Clooney.

Sposata dal 2014 con Brian Perri, chirurgo italo-americano con il quale ha avuto una figlia nel 2015, è da diverso tempo che si mantiene lontano dai riflettori, vivendo a Los Angeles con la sua famiglia.

Attraverso i social continua a mantenere l’attenzione accesa su di lei, dove sta condividendo le immagini del suo ritorno esplosivo in Italia, più precisamente nella sua terra d’origine: la Sardegna.

Elisabetta Canalis, il tempo non passa mai

Elisabetta Canalis inverte le leggi del tempo ed il suo scorrere inesorabile, dimostrandosi sempre più splendente ad ogni post. Complice la luce della sua Sardegna nel rientro in patria, nelle ultime immagini lascia a bocca aperta i fan.

Il ritorno è davvero esplosivo, e concentra tutta l’attenzione sul suo profilo Instagram, in scatti che celebrano la sua bellezza. Stupisce il web immersa nell’ambiente naturale di Alghero, tra il brullo e il verde, circondata dai colori della terra che riescono a valorizzare ed illuminare i suoi.

Un primo piano semplicemente incantevole impone la visione della perfezione del suo viso, e andando ad allargarsi il punto focale, di tutta la sua figura, in un sogno d’estate che vorremmo non finisse mai.

Non potevano mancare alcuni scatti in bikini, ideali per sfoggiare i risultati degli intensi allenamenti sul corpo scolpito della showgirl, per la contemplazione degli utenti.