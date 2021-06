Giulia De Lellis, in versione sexy gitana ammalia il web: magnetica – FOTO

Giulia De Lellis, icona di stile che continua a stupire con il suo estro. Il successo è nelle sue mani, e ogni scatto su Instagram è un’ispirazione: la seducente versione gipsy

La chiave per comprendere l’incredibile notorietà che ha colpito una semplice ragazza dopo aver partecipato a un programma televisivo pomeridiano fino a totalizzare 5 milioni di followers è solo una: tanta personalità.

Altre corteggiatrici di “Uomini e Donne“, avvenenti e affascinanti, hanno goduto di discreta notorietà in seguito alla partecipazione nel programma di Maria De Filippi, ed è un fenomeno che si ripete ad ogni stagione, ma nessuna è riuscita nell’impresa di Giulia De Lellis, tra le star più seguite sui social.

Scelta dal tronista Andrea Damante dopo aver intrattenuto appassionatamente i telespettatori, iniziano a vivere il loro amore fuori dal contesto televisivo, fino a incontrare la fatidica rottura. Esperienza che l’influencer riesce a trasformare in consapevolezza, raccontandosi attraverso il libro edito Mondadori “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, che su “Amazon” si attesta come il più venduto dell’anno in Italia.

Ma il successo continua a crescere, per il suo debutto anche come attrice nel film “Genitori vs Influencer“, dove interpreta la parte proprio di una famosa influencer, idolo di una giovane aspirante star del web, in contrasto con il padre che si antepone al mondo dei social.

Il progetto che più di qualsiasi altro riesce a restituire i risultati ottenuti in questi anni di crescita professionale è “Love Island“, che proprio in questo momento la sta tenendo impegnata nella conduzione su Discovery+ fino al 2 luglio.

Anche il suo profilo Instagram continua a fornire conferme per quanto riguarda la potenza del suo stile inconfondibile, che continua a ispirare. La sua immagine è caratterizzata da scelte di moda particolari e mai scontate, come l’ultima proposta di look, in una versione della conduttrice davvero seducente.

Giulia De Lellis, gipsy style

La personalità fortissima di Giulia De Lellis si rispecchia totalmente nei suoi outfit, sempre originali ed estrosi, che in ogni abbinamento sprigionano femminilità. Non manca mai una nota di sensualità nei suoi look, anche in quelli più casual, ed è una capacità che mette totalmente in mostra nell’ultimo outfit, riuscendo ad ammaliare il web in poche e semplici mosse.

Dalle suggestioni gipsy, la proposta colorata e decisamente estiva esalta la bellezza dell’influencer, elevando tutto il suo potenziale magnetico. Blusa chic a fiori con dettagli in piume sulle maniche, jeans chiari in abbinamento, e la bandana in rosa lucente che rende il suo sguardo ipnotico: una gitana davvero chic e seducente.

Il look riscuote immediato successo, totalizzando 156 mila like e una serie di elogi alla regina dei social, che ancora una volta impone il suo indiscutibile potere.