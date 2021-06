La bella attrice Laura Chiatti ha condiviso una foto su instagram dove sfoggia uno stacco di coscia che lascia senza fiato

Laura Chiatti è bellissima e sensuale su instagram nel suo nuovo scatto, che la ritrae seduta in camerino. Nella didascalia scrive una frase riflessiva sul carattere:”Mostrati sempre per ciò che sei e sapranno definirti..male o bene, ma sapranno definirti mostrati per ciò che vuoi apparire e non troveranno definizione! Eccomi qua”. Arriva subito il commento di un collega famoso, Francesco Arca che mette due cuori in risposta alla foto della Chiatti. Lei risponde:”Amore mio! tu ire e le vostre creature”.

Laura Chiatti e un nuovo film in arrivo

L’attrice non smette mai di lavorare, sta per uscire con un nuovo progetto e infatti è sempre sul set. Questa mattina alle 6 si è presentata bella più che mai con una borsa Chanel al braccio e anfibi neri, davvero iconica. I suoi scatti sono sempre bellissimi e ricchi di significato. Lei fa anche le dediche scrivendo:“Tu sai”. Non è chiaro a chi si riferisce ma certamente è una dedica speciale, dato che sta sotto ad una foto che la ritrae con una giacca ma nuda sotto. Forse la dedica a suo marito Marco Bocci, si spera altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Poco dopo infatti arriva una foto anche con lui.

Condivide anche una foto di uno dei loro figli che è tutto la mamma, biondo e con gli occhi azzurri e scrive.”Stordita. Rimango stordita. La mia felicitò ha gli occhi azzurri”. Al momento la bella attrice sta lavorando ad un nuovo sceneggiato che si chiama Più forti del destino, ed è ambientato nel 1880 in Sicilia. Si tratta di un adattamento della serie francese Le Bazar de la Charitè. La storia s’incentra sulle donne e le ingiustizia che hanno subito al tempo con la discriminazione di genere. La regia è di Alexis Sweet e al fianco di Laure ci saranno anche Giulia Bevilacqua, Sergio rubini e anche Loretta Goggi.

Prima di questa serie, in pieno lockdown la Chiatti ha girato il film Addio al nubilato che seppure inizialmente sembra essere una commedia divertente al femminile, si rivela una tragica storia colma di molte riflessioni sulla vita dei personaggi. Tuttavia il film ha avuto notevole successo. Rimaniamo in attesa di poter vedere invece questa nuova serie ambientata in un’altra epoca.