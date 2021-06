Massimiliano Rosolino, l’atleta preoccupa i fan: “Ho avuto tempi migliori”

Massimiliano Rosolino reduce dalle Honduras preoccupa i fan con un messaggio su Instagram, l’atleta non sta passando un bel periodo

Massimiliano Rosolino è stato l’inviato dell’ultima edizione dell’“Isola dei famosi”, conclusasi qualche settimana fa con la vittoria dello youtuber Awed. L’atleta ha vissuto un’esperienza meravigliosa e le Honduras gli sono rimaste nel cuore.

Adesso però è tornato alla vita normale, dopo il periodo di quarantena ha riabbracciato la sua famiglia ed ha fatto la prima dose di vaccino. Lo ha annunciato su Instagram, aggiornando tutti i fan riguardo al suo stato di salute.

Massimiliano Rosolino: le conseguenze del vaccino

Inizialmente ha pubblicato la foto del momento del vaccino: seduto su una poltrona di ospedale pronto per la puntura. Una faccia contenta, anche se mezza coperta dalla mascherina, e piena di speranza.

“Non accontentiamoci di sopravvivere ma “ce ripigliamm’ tutt chell che è o nuost”. Scrive come didascalia per convincere i fan a farselo. Poi la disfatta.

Sulle sue storie di Instagram l’atleta ha aggiornato i follower ed ha spiegato: “Ho avuto tempi migliori. Lì per lì poca roba, ma stanotte ho avuto i brividi, nonostante i 40° – ha affermato – Ci voleva qualche dolore fisico, dormire con il plaid addosso”.

Poi però la cosa più importante: convincere i fan a vaccinarsi per tornare alla normalità che ci è stata sottratta ormai da troppo tempo.

I follower che lo seguono si sono molto preoccupati, ma sanno che fare questo passo significa riconquistare la propria vita e questo è quello che conta.

Tra qualche giorno l’atleta tornerà più forte di prima e non perderà occasione di farsi una nuotata in piena tranquillità. Per il momento si lascia coccolare dalla sua famiglia e dai fan che hanno subito lasciato commenti e like sotto al post e hanno risposto alla sua storia su Instagram.