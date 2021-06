“Grazie di esistere”, Serena Rossi solo baci e abbracci, è speciale: meravigliosa – FOTO

Serena Rossi accende l’entusiasmo del popolo di Instagram con uno scatto sublime che apre i pori della felicità e dell’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

E’ un periodo d’oro per l’attrice tv e teatrale, Serena Rossi, reduce da successi sotto le stelle del grande cinema e non solo.

Fan e telespettatori l’hanno imparata a conoscere sotto le vesti del personaggio di Mina Settembre, la serie tv che ha appassionato tutta la Rai. Dopo poco, la soubrette televisiva ha bissato l’entusiasmo con la conduzione di un programma che ha regalato emozioni a non finire.

Già il titolo, “La Canzone Segreta” allude a sogni di una vita, quelli dei vip che fino a quel momento mai avevano vissuto. Da Carlo Conti a Simona Ventura, passando per Gigi D’Alessio e Paola Perego.

Insomma è stata una stagione intensissima che ha visto Serena accogliere questi personaggi sul palcoscenico delle grandi occasioni, per far rivivere le amicizie del loro commovente passato, per le quali, a causa di impegni professionali o simili avevano perso i contatti

Leggi anche —>>> Intervista a Awed: “Vi racconto la mia Isola”

Serena Rossi fulima i cuori dei fan con uno sguardo amorevolissimo

PER VEDERE LA FOTO DI SERENA ROSSI, VAI SU SUCCESSIVO