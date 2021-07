Anna Tatangelo, imperdibile notizia. In pausa la musica: la ritroveremo all’altare

Anna Tatangelo. Il nome della cantante di Sora è trapelato come il più papabile per un progetto che lascia tutti con il fiato sospeso. Mette in pausa la musica. Dove la ritroveremo?

L’ultimo anno ha segnato un profondo cambiamento nella vita, privata e lavorativa, di Anna Tatangelo. Come non annoverare la pandemia che, ha scosso inevitabilmente ogni singolo individuo. Inoltre, la fine definitiva della sua lunga relazione con il collega Gigi D’Alessio risale all’inizio del 2020 quando, tramite un comunicato ufficiale, annunciarono a tutti i fan che avrebbero percorso strade diverse, uniti però nel comune obiettivo di crescere serenamente l’unico figlio avuto insieme, il piccolo Andrea.

Da questo momento in poi, la svolta è stata evidente anche dal punto di vista stilistico. Anna Tatangelo ha detto addio alle sonorità melodiche che avevano caratterizzato la sua prosuzione musicale per cimentarsi in qualcosa di completamente differente. Già con “Guapo”, realizzato insieme al rapper napoletano Geolier, si avverte lo stampo permeato dalla trap e dal r&b.

Con l’uscita del suo ottavo album, “Anna Zero”, la trasformazione è consolidata. Arriva adesso un’ulteriore notizia della rivoluzione in atto.

Anna Tatangelo di nuovo in tv: il progetto incredibile

Come annunciato dal sito Davidemaggio.it, Anna Tatangelo sarebbe il nome a sorpresa uscito fuori dal cilindro di Mediaset per la prossima stagione televisiva.

Mentre è ancora freschissima la notizia dell’abbandono delle reti di Cologno Monzese da parte di Alessia Marcuzzi dopo ben 25 anni di permanenza, serpeggia anche quest’informazione shock.

Non è la prima volta sul piccolo schermo per la cantante di Sora. É stata giudice di “X-Factor” nel 2010, concorrente nel talent di danza “Ballando con le Stelle”, ha vinto “Celebrity MasterChef Italia”, ancor più recentemente ha partecipato a “Name That Tune – Indovina la canzone”.

A quanto pare sarà affidata a lei la conduzione del reboot di un amatissimo programma del passato, “Scene da un Matrimonio”, presentato negli anni ’90 da Davide Mengacci. Andrà in onda la domenica pomeriggio, facendo da apripista a Silvia Toffanin che occuperà la fascia oraria successiva, sostituendo definitivamente Barbara D’Urso.

Se la caverà la Tatangelo? La cantante uscirà dalla sua comfort zone per affrontare un progetto totalmente inaspettato dal pubblico, cavalcando l’onda di amarcord verso una vecchia gloria che tanto successo ebbe su Canale 5.