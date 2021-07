“Bellissima”, Camilla Caimi, in posa osè fa innamorare: che fisico incandescente – FOTO

La modella più apprezzata del momento, Camilla Caimi ha fatto innamorare i followers in un sol colpo: bellezza senza confini.

Per la web influencer più accattivante del momento, Camilla Caimi è arrivata l’ora di dimostrare a tutti, i lati più segreti del suo repertorio.

Amica per la “pelle” di Sara Croce, la soubrette televisiva del quiz più visto in Mediaset, Avanti Un Altro ha in mente di far svoltare una volta per tutte la sua carriera. L’aiuto di “Madre Natura” potrebbe essere fondamentale per lei, alla ricerca di notorietà.

Fino a quando il programma di Paolo Bonolis è andato in onda, lei ha seguito da spettatrice interessata, passo passo, tutti i movimenti saggi e accattivanti delle donnine dello showman romano.

Presto dunque la potremmo vedere all’opera, probabilmente già dall’inizio del prossimo autunno. Magari andando a rinforzare la rosa delle bellezze, già blasonate del pomeriggio in Mediaset

Camilla Caimi mostra un primo piano da standing ovation in costume

