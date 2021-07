L’ultimo scatto in spiaggia di Elenoire Casalegno ammutolisce il web, le sue gambe parlano per lei: è un’immagine divina.

La conduttrice di “Vite da Copertina“, nonché affascinante showgirl savonese classe 1976, la dolcissima Elenoire Casalegno, in seguito al suo musicale esordio sul piccolo schermo poco più che ventenne con la trasmissione di “Jammin“, andata in onda nel cuore degli anni ’90, ha fin da subito mosso i suoi passi in maniera decisa all’interno del mondo dello spettacolo.

Alla guida di molteplici trasmissioni nel corso del tempo Elenoire, oltre ad aver portato avanti la sua fragorosa carriera nel campo della moda, che le ha donato più d’una soddisfazione, non ha ugualmente mancato occasione per mettersi in gioco. Nel 2016, due anni prima di iniziare il suo attuale presente su TV8, la conduttrice ha scelto infatti di partecipare in qualità di concorrente al “Grande Fratello Vip“, riscuotendo un notevole successo.

Elenoire Casalegno divina in spiaggia: le sue gambe tolgono il respiro

