“Il Pranzo E’ Servito”: l’assordante “Non ti permettere” di Flavio Insinna

Grande clamore per la frase minatoria pronunciata in diretta dal nuovo conduttore de “Il Pranzo E’ Servito”, Flavio Insinna.

Perde le staffe di fronte al comportamento del campione in carica, il celebre showman romano, Flavio Insinna, durante uno dei primi appuntamenti con il noto remake dello storico quiz televisivo, condotto dal memorabile Corrado nei primi anni ’80, de “Il Pranzo E’ Servito“.

E’ soltanto il terzo appuntamento con la trasmissione quando Insinna, affiancato per questa prima edizione contemporanea dalla giovanissima conduttrice ventitreenne, di origine partenopea, la bellissima Ginevra Pisani, non riesce a trattenersi di fronte alle telecamere dello show per finire con il rivolgendosi in maniera del tutto inattesa al prodigioso concorrente.

“Il Pranzo E’ Servito”, Flavio Insinna e l’assordante Non ti permettere”: i dettagli

Il coraggioso concorrente in gara, Franco, il quale ha ben resistito per la durata di due puntate, è stato messo notevolmente messo alla prova durante l’indovinello della celebrità misteriosa. E sarà proprio in quegli istanti che, vista la risposta del campione in carica fornita con prontezza al conduttore, Insinna reagirà scatenando in men che non si dica un‘assordante bufera mediatica.

Sebbene il concorrente, avendo indovinando l’identità segreta e dichiarando perciò a voce sicura: “E’ Raffaella Carrà“, sia sia immediatamente preparato a tornare in carica nello show con il ruolo di campione; Flavio, dopo essersi a lungo trattenuto in silenzio, stavolta non riuscirà a resistere, sbottando definitivamente.”Non ti permettere mai più ad indovinare subito“, lo ammonirà rompendo la calma createsi nel frattempo. Per poi concludere: “Noi ci eravamo preparati tutta la notte con mille indizi. Hai fatto piangere Ginevra“.

Insomma, “Molto rumore per nulla“, si potrebbe dire osando citare un capolavoro dello scrittore Luigi Pirandello. L’attore romano, in questo caso, ha soltanto dato un assist, seppur clamoroso, al suo vicino. Che dire? Il suo stile è stato premiato con un’infinita standing ovation sul web. Nel frattempo i telespettatori aspettano con ansia l’inizio della prossima puntata.