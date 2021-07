“Una dea”, Sara Croce, il costume c’è, ma sparisce nei punti giusti. Follia pura – FOTO

Sara Croce pubblica su Instagram un primo piano da standing ovation per la corporatura. Immensa sfiora la censura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

L’ex “Madre Natura“di Ciao Darwin e oggi di Avanti Un Altro, Sara Croce ha appena regalato una gioia incredibile ai sostenitori dei social network.

La dama televisiva ha scelto di infiammare il web tutto in una volta, proponendo un primo piano da capogiro, nel luogo dove i sogni diventano realtà. Insomma la rovente estate 2021 è iniziata con il piede giusto per lei, la regina assoluta tra le vip del momento.

Per Sara è stata una stagione al di sopra le righe e le aspettative, connsiderando un inizio col freno a mano tirato della trasmissione di Paolo Bonolis, a causa della pandemia.

Son bastate poche puntate per rimettere in riga tutto e tornare a splendere in tv come l’anno scorso. Per quanto riguarda la nuova stagione, invece, il suo posto non sembra affatto in discussione

Sara Croce divina, una bellezza di “Marmo”: stratosferica

