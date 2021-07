Serena Autieri, arriva la confessione sul web: “Mi sento…”

Serena Autieri, arriva la confessione che non ti aspetti: “Mi sento…” dichiarazioni che assolutamente non sono passate inosservate.

Serena Autieri è una dei personaggi della televisione capace di diffondere il buonumore. L’attrice già negli anni ha mostrato di essere un’artista poliedrica idonea per calcare qualsiasi palco; a teatro e in tv. Sia come attrice am anche in veste di conduttrice. Come il suo ultimo impegno, “Dedicato” in onda tutte le mattine su Rai Uno di cui le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web.

Canto, recitazione e conduzione…per la bellissima e talentuosa napoletana le porte della televisione italiana non possono che essere aperte. Ma anche cinema, infatti di recente è stata ospite al Festival del Cinema Italiano in Sicilia.

Serena Autieri, la confessione sul web: “Mi sento…”

“È quasi trascorsa la prima settimana di #Dedicato e vorrei ringraziarvi tutti per l’affetto che mi state dimostrando quotidianamente e per il grande risultato di ascolti…” si mostra più felice che mai Serena Autieri mentre fa questo annuncio e coglie l’occasione per ringraziare tutti.

Direttamente dagli studi Rai di Saxa Rubra, l’attrice accoglie tutti col suo sorriso contagioso. “Sei meravigliosa Serena ♥️ buona giornata baci 💋” scrive un fan. Ma l’Autieri esprime proprio un suo stato d’animo: “Adesso torno in riunione con gli autori, più motivata che mai, a lavoro per la puntata di domani”.

Un programma che in pochi giorni è riuscito a riscuotere successo e a ritagliarsi una fetta di pubblico. In abito blu notte dal taglio elegante meglio rappresenta la raffinatezza di Serena. Una solarità che conquista sempre anche durante i momenti dedicati alla famiglia.

Impegnata sul piano personale, la Autieri condivide anche alcuni scatti che la vedono insieme alla figlia ed al marito, il produttore teatrale Enrico Griselli. Sorridenti, felici e tanto affiatati…davanti a cotanto splendore gli emoji a cuore sono d’obbligo.