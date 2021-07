Moto contro un camion della nettezza urbana: morto giovane centauro

Un ragazzo di 27 anni è morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale in moto avvenuto a Melegnano, in provincia di Milano.

Ancora sangue sulle strade italiane. Questa mattina, un ragazzo di 27 anni ha perso la vita schiantandosi con la propria moto contro un camion della nettezza urbana a Melegnano, in provincia di Milano. A nulla sono valsi gli sforzi di rianimare il giovane centauro da parte dei medici del 118, giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro mortale.

Aveva solo 27 anni ed una vita davanti a sé, il ragazzo deceduto questa mattina, giovedì 1 luglio, a Melegnano, comune in provincia di Milano.

Il giovane, di cui non è stata resa nota l’identità, è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi in viale Repubblica. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Sky Tg24, il 27enne era alla guida della propria moto che, per cause ancora da verificare ed al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantata contro un mezzo della nettezza urbana. Il camion, condotto da un uomo di 55 anni, pare stesse per immettersi sul viale dalla sede aziendale.

In pochi minuti, sul luogo dello scontro, sono arrivati i soccorsi del 118 in ambulanza e in elisoccorso, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo senza successo e alla fine ne hanno constatato il decesso. Il 55enne alla guida del camion, sotto choc dopo l’incidente, scrive Sky Tg24, è stato trasportato per i controlli presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi.

Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dello scontro mortale e per accertare eventuali responsabilità.

Quello verificatosi questa mattina è il secondo incidente in poche nella provincia di Milano. La notte scorsa, un ragazzo di 22 anni è morto in uno schianto tra due auto avvenuto sull’autostrada A8 nei pressi dello svincolo di Legnano.