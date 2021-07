Uno scatto magistrale che racchiude in sé un potente elisir. Noemi scopre le sue forme armoniche in uno spettacolo mozzafiato.

Un’entrata di scena senza precedenti quella messa eccellentemente in pratica, in questo primo giorno di luglio, dall’amata star della canzone italiana Noemi. La cantante romana nata sotto il segno dell’Acquario, classe 1982, deciderà di servirsi di quei suoi meravigliosi colpi di “Glicine” e “Makumba“. Non senza citare un forte richiamo al partecipato ausilio del talentuoso cantautore Carl Brave.

Noemi sfoggerà questa mattina per la gioia dei suoi fan un look, ed una “copertina”, mai presa in considerazione prima d’ora. Avvolta dalle note dei suoi più grandi successi musicali, portati con gioia alla loro realizzazione nel corso di questi ultimi mesi, Noemi deciderà di scoprirsi di tutto ciò che le risulta inutile e falsato, mettendo in scena uno spettacolo dalla bellezza irresistibile.

Noemi: la perfetta armonia delle sue forme in uno spettacolo da mozzare il fiato

In una meravigliosa copertina, dedicata all’artista dal settimanale femminile di “Grazia“, Noemi lascia che i suoi ammiratori si perdano come mai prima d’ora in quella che lei stessa proclamerà in didascalia: “La mia A R M O N I A ✨ 🎹”. Con il sotto testo: “guardami sono una donna, non solo una cantante“, l’artista romana dalla rossa chioma vuole attirare l’attenzione su di sé. Ma stavolta sfoggiando tutta la sua femminilità. Noemi indossa per l’occasione un abito elegante dalla tinta nude, che fascia alla perfezione il suo fisico statuario, darà il colpo di grazia ai suoi fan che già le dichiarano apertamente il loro amore. “SVENGO 🌷“, pronuncerà difatti in prenda all’estasi uno dei suoi più fedeli ammiratori.

“Da oggi mi trovate in edicola su Grazia“, specificherà in seguito la cantante non celando i suoi ringraziamenti per l’intero team che ha permesso la realizzazione . “Sei sempre stata bella prima e adesso, solo che ora ne hai preso consapevolezza“, scrive infine un fan della talentuosa Noemi tra i commenti. Collegandosi non intenzionalmente, ma con molta probabilità, ad un discorso che la stessa artista aveva tenuto ad approfondire durante lo scorso appuntamento con il concerto del Primo Maggio.

Durante lo svolgersi dell’evento, Noemi salì sul palco accolta con gioia dal pubblico ed in seguito al fragoroso compimento della sua performance canora, aveva tenuto a sottolineare in diretta come adesso fosse ancor più felice di prima, perché la sua immagine e la sua interiorità pare abbiano iniziato finalmente a viaggiare all’unisono. Ecco, perciò, svelato anche il segreto della sua indomita bellezza.