Federica Sciarelli, il suo sogno svanito e la verità che nessuno sapeva

Federica Sciarelli, la seguitissima giornalista RAI confessa una verità che nessuno sapeva e quel sogno svanito per sempre…

Federica Sciarelli, la giornalista RAI è tra le più seguite, complice la bravura e la professionalità che trasmette al suo pubblico. Soprattutto da quando è al timone – ormai da anni – di “Chi l’ha visto” il programma che in ogni puntata offre un valido servizio pubblico.

Di recente, tutti gli occhi erano puntati sul format quando emersero delle importanti novità sul caso di Denise Pipitone…dalla Russia giungevano notizie sul possibile ritrovamento della piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo.

Sul web sarebbero apparse delle notizie sul conto della giornalista, verità che nessuno sapeva.

Federica Sciarelli, sogni infranti e la verità che nessuno sapeva

Scavando a fondo sulla vita di Federica Sciarelli emergono dei dettagli inediti e sorprendenti. A parte l’amore per lo sport, praticato dalla giornalista per diversi anni, come l’atletica leggera per 10 anni, la giornalista romana ha ammesso non solo di amare la musica ma di avere un sogno rimasto però nel cassetto e che riguarda proprio il canto.

Federica Sciarelli avrebbe voluto infatti far parte di un coro ma non specifica il perché questo sogno poi sia svanito. Se oggi la giornalista romana vanta una carriera lunghissima è proprio perché da subito ha capito quale fosse la sua vocazione. Il motivo è davvero curioso…la Sciarelli amava ballare e frequentava le discoteche.

Spesso solita a fare le ore piccole, il giornalismo le permetteva di non avere degli orari rigidi e di poter gestire quindi i momenti di lavoro con gli hobby.

“Pochi ci credono ma quando ero più giovane facevo spesso le ore piccole a ballare. Non a caso scelsi un lavoro, quello della giornalista che non ti obbliga a svegliarti presto al mattino”. L’avreste mai detto?