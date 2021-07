Gerry Scotti, il gesto commovente che lascia tutti a bocca aperta: i dettagli

Gerry Scotti ha commosso l’intero suo pubblico televisivo nonché quello social: i dettagli del gesto commovente del conduttore

Un gesto da brividi che ha commosso il suo pubblico quello di Gerry Scotti, il noto conduttore televisivo molto amato da tutti. Tantissime sono le sue esperienze in tv e in radio, l’ultima è quella della conduzione insieme a Michelle Hunziker di “Striscia la notizia“, il tg satirico che con i due presentatori ha fatto il pieno di telespettatori e share.

Negli ultimi tempi “zio Gerry” è stato intervistato da Maurizio Costanzo durante la trasmissione “L’intervista“. Durante la chiacchierata è emerso un racconto del conduttore molto commovente che riguarda un gesto compiuto nei confronti di alcune persone a lui care. Un atto che ha emozionato molti suoi fan che lo ammirano con tanto affetto e ne seguono da anni i vari programmi tv da lui condotti.

Gerry Scotti e quel gesto così importante che ha commosso i fan

Durante “L’intervista” di Maurizio Costanzo quindi Gerry Scotti ha parlato di questa importante azione, descritto da lui stesso con queste parole: “Il gesto più importante che abbia mai fatto nella mia vita”. Il conduttore ha comprato casa ai suoi genitori. Davvero qualcosa di bello e importante per chi gli ha dato la vita, a cui ci si deve essere riconoscenti sempre e Scotti ha ripagato l’amore di sua madre e suo padre in questo modo, magari realizzando un loro sogno.

Il classe 1956 nativo di Miradolo Terme nella provincia lombarda di Pavia è da sempre molto amato dal pubblico televisivo e le sue trasmissioni sono sempre molto seguite. Dal mitico quiz show “Passaparola” a “Chi vuol essere milionario” a “Paperissima” e “Paperissima Sprint“, Gerry Scotti non ha mai deluso il suo grande seguito di fan e follower, sempre molto affezionati.

I suoi seguaci non vedono l’ora che torni a condurre qualche nuovo programma in tv, di solito sulle reti del Biscione della “Mediaset“. Magari durante l’autunno ci saranno importanti novità e cambiamenti per “zio Gerry”, che potrebbe essere al timone di qualsiasi show in tv data la sua eccellente bravura.