Valentina Ferragni ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata bellissima. I fan sono senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Abbronzatissima, radiosa e bellissima. Valentina Ferragni ha stupito i suoi fan condividendo uno scatto in cui è sublime. L’influencer si sta godendo le vacanze al mare trascorrendole nella suggestiva location di Capri. Biondissima e radiosa la sorella di Chiara Ferragni non smette mai di conquistare i suoi 3 milioni di follower. Nata nel 1992 a Cremona, Valentina ha seguito le orme della sorella affermandosi sul web sia come influencer, sia come imprenditrice dando vita a un suo brand di gioielli. “Valentina Ferragni Studio”, il nome del suo marchio che ha saputo conquistare grande consenso da parte del pubblico. In particolare il modello di orecchini a triangolo rovesciato sono diventati icona del brand.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è legata a Luca Veliz, igienista dentale e influencer. Al suo fianco condivide spesso sui social foto in cui trapela l’amore che li lega da tempo.

Valentina Ferragni, il fascino sublime conquista i fan

