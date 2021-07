Nell’ultima posa l’attrice Laura Chiatti si prepara ad un rivelazione da brividi, di fronte allo specchio ed intensamente, è più vera che mai.

Mentre la nuova serie televisiva, realizzata dal regista Alexis Sweet, si appresta a debuttare sul piccolo schermo presentando su scenario ottocentesco la storia di alcune donne che attraverso il loro coraggio avranno modo di esser definite “Più forti del destino“, nonché titolo dell’intera opera, una delle sue protagoniste: l’attrice Laura Chiatti, ha voluto sottolineare, nel penultimo giorno di riprese, l’importanza di quest’ultimo percorso intrapreso dentro se stessa.

L’attrice e modella classe 1982, nell’accennare in contemporanea ai suoi sentimenti in proposito, non si renderà conto di quanta meraviglia regalerà ai suoi ammiratori grazie alla pubblicazione di un solo, ma incredibilmente potente ed intenso, ritratto allo specchio. Che cosa starà per rivelare?

Laura Chiatti: intensamente… allo specchio: il ritratto di una donna “che lotta per se stessa“

