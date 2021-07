“Ti ho desiderata così tanto…”, Caterina Balivo una serie di FOTO nella terra dei sogni: l’ultima ti fa impazzire

Caterina Balivo sorprende tutti con una serie di scatti panoramici da far venire la pelle d’oca. Il paesaggio fa da sfondo ad una bellezza encomiabile.

Per l’ex conduttrice di “Detto Fatto” e della Rai, Caterina Balivo, il sentiero per raggiungere la meta dei desideri sembra essere quello giusto.

Certo è che ai telespettatori della rete ammiraglia manca e non poco, ma la nostalgia sembra essere l’ultimo dei problemi, in questo momento. Il motivo è semplice: la simpaticissima donna della tv si sta specializzando attraverso i social network per non far sentire la sua mancanza.

Gli impegni lavorativi per lei sono l’ultimo ostacolo a cui pensare come aggirare. Magari se ne riparla a partire dal prossimo autunno, con un contratto irrinunciabile. Nel frattempo, la Balivo si gode un’estate mozzafiato, in dolce compagnia dei suoi figli e di un marito e compagno molto presente nelle dinamiche della famiglia

Caterina Balivo e la vacanza più bella di sempre: così è tutto più bello

