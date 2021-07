Benedetta Parodi fa invidia alle giovanissime, la giornalista si diverte in Costiera Amalfitana, tra un tuffo a mare e dell’ottimo cibo.

La bella e brava Benedetta Parodi, sorella di Cristina e di Roberto, è una professionista del settore giornalistico, in realtà tutti e tre i fratelli sono giornalisti. Dopo il diploma si è iscritta alla Facoltà di Lettere Moderne ed in questo percorso di studi ha scoperto la passione per il giornalismo.

Negli anni Benedetta si è conquistata un posto nel mondo dello spettacolo, infatti è famosa per essere una reginetta della cucina, grazie a “I menù di Benedetta”, un suo programma televisivo. La formula del programma è vincente poiché Benedetta propone sempre piatti molto veloci, semplici ed economici.

Benedetta Parodi ha iniziato la sua carriera giornalistica come conduttrice di “Studio Aperto”, telegiornale in onda su Italia 1. Nel 2008 si dedica ad altri progetti e conduce il suo primo programma culinario “Cotto e Mangiato”, negli ultimi anni si è dedicata molto anche al regno dei dolci con “Bake off Italia”. Insomma, la Parodi è un vulcano di energia.

Benedetta Parodi ed il fisico perfetto, un belvedere ad Amalfi

La giornalista Benedetta Parodi sta trascorrendo qualche giorno di relax (oggi l’ultimo) in compagnia delle sue figlie in Costiera Amalfitana. Sul suo profilo Instagram, seguito da 978 mila follower, ha postato diversi scatti di questa breve ma intensa vacanza.

L’hotel nel quale hanno soggiornato è il Santa Caterina ad Amalfi, grazie al reportage di Benedetta abbiamo ammirato un posto magnifico, il mare cristallino ed il cibo paradisiaco. I colori e i sapori dell’estate l’hanno fatta da padroni in questo week-end.

Quello che è saltato all’occhio attento dei fan però non è stato solo il posto, il cibo, il sole ed il mare, ma anche il fisico di Benedetta che non più ragazzina si mostra una bellissima donna in gran forma, con la pancia piatta e le gambe snelle e sode.

I commenti dei follower di certo non si sono fatti attendere dopo che tutti hanno visto non solo Positano ma anche Benedetta Parodi. Il mood della giornata è stato “Complimenti, sei perfetta, un fisico che fa invidia alle ragazzine”.

Naturalmente Benedetta è compiaciuta e felice di tutto quest’affetto che riceve ogni giorno da persone che la stimano e la seguono per la sua semplicità non solo esteriore ma anche d’animo.