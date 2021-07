Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultimo scatto ha ricevuto una pioggia di likes

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social oramai da molti anni. Tutto è cominciato quando ha fatto i primi passi nel mondo della televisione e dei reality, ma è solo quando ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip ha conquistato un vasto pubblico che la segue da allora con costanza e con affetto. In questi anni ha raggiunto tantissimi importanti traguardi e si è fermata un po’ solo quando ha deciso di partecipare anche alla quinta edizione del medesimo programma.

Giulia Salemi manda in tilt il web con un bikini mozzafiato: sempre più bella

Giulia nella casa ha ritrovato se stessa, capendo finalmente quello che vuole fare nella sua vita e ha conosciuto l’amore vero con Pierpaolo Pretelli, ex velino di successo del programma di Antonio Ricci Striscia la Notizia. Da allora la sua vita è totalmente cambiata e decisamente in meglio, contro ogni aspettativa questo programma le ha stravolto davvero la vita. Negli ultimi mesi ha esordito come conduttrice su Mediaset Play e ha presentato la sua prima linea di bikini che sta indossando durante questo inizio stagione e si sta godendo l’estate con quello che sta cominciando a considerare davvero l’amore della sua vita.

Giulia sui suoi profili social sta riscuotendo sempre più successo tra i suoi followers: nel giro di davvero pochissimi minuti, infatti, l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. Con uno splendido bikini arancione, ha conquistato i suoi numerosi fans con diversi scatti, uno più bello dell’altro.