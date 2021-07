Al Bano e Romina, sul palco accade qualcosa: i due reagiscono così

La “coppia più bella del mondo” si è esibita a Pietrelcina suscitando l’ilarità del pubblico a casa, è accaduto infatti qualcosa che nessuno si aspettava.

Ieri sera è andata in scena il grande evento benefico che ogni anno allieta l’estate con le sue performance canore abbinate a tanto divertimento e spensieratezza.

“Una Voce Per Padre Pio” è stata guidata da Mara Venier ma il concerto a scopo benefico ha una vita molto lunga: nato da un’idea di Enzo Palumbo, dal 2000 si svolge nella piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, in provincia di Benevento, e ha lo scopo di raccogliere fondi per diverse associazioni di volontariato.

Componendo il numero di sms solidale 45531 fino all’11 luglio si potrà sostenere l’associazione donando 2 oppure 5 euro con un sms da cellulare.

Per l’evento sono stati presenti grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo, come Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Giulia Stabile, Katia Ricciarelli, Al Bano e Romina Power. Proprio questi ultimi hanno regalato al pubblico a casa grandi momenti di ilarità. Vediamo cos’è accaduto in diretta.

Al Bano e Romina animano il pubblico, qualcosa va storto

Quanto loro due sono insieme scatta subito la curiosità legata al gossip di un loro presunto riavvicinamento sentimentale. Ovviamente hanno scherzato come vecchi amici sul palco dell’evento canoro, ed i siparietti comici non sono mancati, come la battuta di Romina appena entrata in scena:

“Come va da queste parti? E il cuore?”, la domanda per rompere il ghiaccio, a cui l’ex marito ha risposto senza esitazione: “Bene, bene grazie a Dio”, sorridendo.

Ha scosso molto i telespettatori però il duetto della canzone ‘Ci sarà’, quando Al Bano si è tolto il microfono di bocca e lo ha puntato verso il pubblico seduto aspettandosi una risposta che invece non è arrivata.

“Ma non canta nessuno? Padre Pio così si arrabbia”, ha ironizzato. Il cantante di Cellino lo ha riproposto anche una seconda volta, ancora una volta senza risposta. E’ così ricorso ai coristi: “We coristi, date una mano!”, la sua affermazione, visibilmente imbarazzato per questa novità mai accaduta durante un suo concerto dal vivo.