Francesca Chillemi torna in tv: la nuova fiction che la vedrà protagonista

Dopo l’esperienza della serie tv “Che Dio ci aiuti” Francesca Chillemi torna in tv con una nuova fiction su Canale 5

La ex miss Italia Francesca Chillemi torna in tv precisamente su Canale 5 con una fiction nuova di zecca dopo l’esperienza con la serie di successo “Che Dio ci aiuti” di Rai Uno in cui interpretava il ruolo di Azzurra Leonardi. Dopo la sesta stagione l’attrice aveva esposto la sua stanchezza e così si era presa una pausa dai set cinematografici. Adesso però è di nuovo in pista per una parte da protagonista in “Viola come il mare”, che farà sicuramente buoni ascolti. La stessa casa di produzione di “Che Dio ci aiuti”, “LuxVide” sarà anche quella della nuova esperienza televisiva della Chillemi. Per questo la ex miss Italia gioca tra le mura amiche visto che per sei lunghi anni è stata uno dei personaggi del telefilm della tv di Stato.

La trama di “Viola come il mare” interpretato da Francesca Chillemi

“Viola come il mare” è tratto dal libro di Simona Tanzini ed edito da Sellerio Editore intitolato “Conosci l’estate?”. Un nuovo personaggio tutto al femminile che farà da detective per una storia avvincente. Viola è una giornalista televisiva di Roma che a un certo punto si trasferisce a Palermo e partecipa alle indagini sull’assassinio di una ragazza di vent’anni chiamata Romina.

La protagonista interpretata da Francesca Chillemi soffre di una malattia degenerativa molto grave inoltre è affetta anche da sinestesia, ovvero un disturbo della percezione. Il tutto per una storia molto commovente e allo stesso tempo che lascerà lo spettatore con il fiato sospeso in attesa della prossima puntata. La Chillemi ha una lunga esperienza televisiva alle spalle per aver recitato in fiction di successo quali “L’ispettore Coliandro”, “Braccialetti rossi”, la serie tratta dai romanzi dello scrittore spagnolo Albert Espinosa, “Carabinieri” e in un episodio intitolato “La luna di carta” de “L’ispettore Montalbano”.

Inoltre ha recitato in “Preferisco il Paradiso” del grande compianto attore e regista Gigi Proietti. La corona di Miss Italia le è stata conferita da Claudia Cardinale nel 2003 quando aveva appena 18 anni.