“Sei una scoperta davvero bella”, Sonia Lorenzini in viaggio stupisce i fan – FOTO

Sonia Lorenzini ha condiviso ieri notte una foto incredibile mentre racconta il suo personale “viaggio”: i fan l’adorano sempre di più

La influencer da oltre 900 mila follower Sonia Lorenzini ha pubblicato ieri notte uno scatto bellissimo, che i suoi follower non hanno potuto fare a meno di commentare e lodare con quasi 20 mila like. La ex gieffina si è scattata un selfie allo specchio e i suoi seguaci hanno notato un particolare, il suo décolleté coperto parzialmente solo dai capelli biondi che le ricadono lisci e morbidi addosso. Indossa infatti una canotta molto scollata che le mette in risalto il lato a, appunto. Sopra ha una maglia bianca bucherellata e sotto una gonna lunga beige.

La bella ex inquilina della casa del Gf Vip ha scritto una lunga didascalia alla sua immagine: “Dopo una serie di innumerevoli sfortune, dopo una settimana di parecchie delusioni, di corse sfrenate per sistemare Alberto mi trovo qui ora a trascorrere la prima notte dentro la mia piccola casetta mobile!”, per poi continuare dicendo che quello che si era prefissato, compreso il suo viaggio, tutto, è stato stravolto completamente.

Sonia Lorenzini, la foto in viaggio che strabilia i follower

Molti follower hanno commentato con affetto e entusiasmo l’ultimo post di Sonia Lorenzini, tra cui un utente che ha scritto: “Sei davvero una bella scoperta“, a sottolineare come, pur non essendo un personaggio famoso come un’attrice o una cantante, comunica molto con le sue foto, video e con le sue lunghe didascalie agli scatti che pubblica, emozionando e facendo battere i cuori del suo quasi milione di seguaci su Instagram.

La Lorenzini ha iniziato la sua carriera in televisione con la partecipazione al dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, come corteggiatrice di Claudio D’Angelo. In seguito ha lasciato il programma della Mediaset per iniziare a lavorare alla Venice Mesh, un’importante agenzia di moda.