Orietta Berti non sa pronunciare Fedez, la reazione del rapper è esilarante

All’evento canoro di Pietrelcina ieri sera non poteva mancare certo la cantante del momento, Orietta Berti, che nell’ultimo anno ha avuto un salto di carriera eccezionale iniziato a Sanremo e terminato con l’ultimo singolo “Mille” presente su tutte le radio.

La nuova beniamina delle nuove generazioni, nonostante l’età non più in target con il suo pubblico di ascoltatori, ha ancora la battuta pronta ed è sempre in grado di tenere banco nelle discussioni animando con il suo carattere allegro e spensierato.

Si è prima esibita sulle note di “Quando ti sei innamorato”, poi l’intervistata di Mara Venier è stata l’occasione per raccontare un po’ di quello che le è accaduto nell’ultimo periodo.

Orietta Berti strega il pubblico: la pronuncia le sfugge proprio

L’ultimo anno è stato un successo per lei, spinta soprattutto dai social network che le hanno permesso di fare il salto generazionale che tanto le mancava.

Ovviamente ha avuto la possibilità di raccontare anche tutte le curiosità su “Mille”, il brano cantato assieme ad Achille Lauro e Federico Lucia. Un tormentone nel vero senso della parola, che però la cantante ha interpretato a modo suo: “Cantala come se stessi cantando sotto la doccia!” le aveva suggerito il rapper durante il loro primo incontro.

Emiliana doc, Orietta ormai conosce Fedez da diverso tempo, ma nonostante tutto ha ancora problemi nella pronuncia del suo nome, tanto che anche ieri sera ha avuto difficoltà e ha continuato a chiamarlo “Fedes” suscitando l’ilarità dei telespettatori che si sono scatenati soprattutto su Twitter. Orietta nazionale vince sempre, in simpatia sicuramente.