Federica Sciarelli, la storica conduttrice di “Chi l’ha visto?”, ha ammesso qual è l’abbraccio che non dimenticherà mai nella sua vita: la confessione sconvolgente

Federica Sciarelli, dal 2004, è al timone di “Chi l’ha visto?“, lo storico programma di Rai 3 incentrato sulla ricerca di persone scomparse, o su casi di cronaca che non hanno ancora trovato una soluzione. La conduttrice, in realtà, è approdata in tv in questa veste dopo aver lavorato per molti anni come giornalista. Federica, attualmente, è infatti consigliera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Impegnata al “TG 3” dal 1987 al 2004, ad oggi la Sciarelli ha abbracciato totalmente la propria carriera di conduttrice, che le sta dando grandi soddisfazioni. Il pubblico, che ormai da tanti anni è abituato a vederla sempre nella medesima veste, non è a conoscenza di molti aneddoti del passato di Federica. La presentatrice, poco tempo fa, aveva confidato quale fosse l’abbraccio che non avrebbe mai dimenticato in tutta la sua vita.

Federica Sciarelli, l’abbraccio che non dimenticherà mai nella sua vita

Moltissime sono le curiosità e gli aneddoti sulla vita di Federica Sciarelli che i fan non conoscevano. La giornalista, volto storico prima del “TG 3” e poi di “Chi l’ha visto?”, ha in realtà avuto un passato da “bad girl” in piena regola. E’ stata proprio la conduttrice a confessare, intervistata da Vero, il proprio amore per la discoteca e per il divertimento: “Pochi ci credono, ma quando ero più giovane facevo spesso le ore piccole a ballare“.

Ma le sorprese sul suo conto non sono di certo finite qua. Una delle esperienze che Federica ricorda con maggior entusiasmo è, inaspettatamente, quella del cinema. La padrona di casa di “Chi l’ha visto?” ha infatti recitato nel film “I nostri ragazzi“, del regista Ivano De Matteo. All’epoca, queste furono le parole con cui si espresse la Sciarelli: “Ho ricevuto i complimenti del regista, ma la soddisfazione più grande è stato l’abbraccio di Alessandro Gassman“.

Un momento indimenticabile e che la conduttrice porterà sicuramente nel cuore. Con un curriculum così ricco e variegato, Federica continuerà senz’altro a collezionare successi.