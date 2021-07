Kate Middleton si ferma, stop agli appuntamenti reali: cosa è successo

Kate Middleton ha dovuto spostare tutti i suoi appuntamenti reali. Ecco cosa è successo alla Duchessa di Cambridge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

Annullata tutta l’agenda di Kate Middleton? La Duchessa di Cambrige ha dovuto rimandare gli appuntamenti reali per via di una criticità emersa che l’ha costretta a fermarsi. La moglie di William ha così dovuto rinunciare anche alle manifestazioni previste per i 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale di quest’oggi. Kate è infatti entrata in contatto con una persona positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo il suo portavoce che ha sottolineato come non riporti nessun sintomo ma che, nel rispetto delle linee guida del governo, seguirà la quarantena domestica.

Solo poco tempo, la Middleton come il marito, si era sottoposta alle dosi di vaccino. Di recente si è recata in due occasioni a Wemley con Will e il loro figlio maggiore George. Se questi ultimi non sono entrati in contatto con la persona positiva, di cui non è nota l’identità, diverso è per Kate. Proprio l’esposizione a un contagiato l’ha costretto in questi giorni all’isolamento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Dall’incidente alla morte: Lady Diana le ultime parole pronunciate

Kate Middleton: in isolamento per 2 settimane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Laura Pausini, la dedica a Pol Granch a tre anni dalla vittoria di X Factor – FOTO

Sono due le settimane che Kate Middleton dovrà passare in isolamento. Entrata a contatto con un positivo al Covid, la Duchessa seppur non presenti sintomi, trascorrerà la quarantena casalinga per 15 giorni. La notizia è stata diffusa dalla Bbc segnalando inoltre l’assenza di Kate alle celebrazioni di questa mattina presso la chiesa di St. Paul in omaggio del Servizio nazionale sanitario per suo operato durante la pandemia. L’evento è stato presidiato quindi solo dal marito. Secondo alcune indiscrezioni la Duchessa sarebbe molto sconfortata per essere mancata all’evento.

Sembrerebbe che Kate abbia incontrato la persona positiva mentre stava assistendo a un torneo di tennis a Wembley.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

I fan della Duchessa sono nella preoccupazione e rimangono in attesa di un messaggio di conforto da parte di Kate monitorando con costanza i suoi canali social.